WTA, despre eliminarea Simonei Halep de la Adelaide

Forul mondial considera ca esecul Simonei reprezinta un soc major in startul acestui sezon."Sabalenka o socheaza pe Halep si produce surpriza! Bielorusa a inceput sezonul 2020 cu o surpriza majora in meciul cu favorita numarul 2, obtinand prima victorie in fata fostei lidere mondiale. A fost un meci aproape perfect pentru fosta ocupanta a locului 9 WTA , care a reusit 30 de lovituri castigatoare si doar 10 erori nefortate.Simona a comis doar 6 erori nefortate, dar, pe de alta parte, a avut doar 12 lovituri castigatoare in fata unei adversare cu o ofensiva de neoprit", a scris site-ul oficial al WTA.De asemenea, si portughezii de la Bola Amarela au comentat infrangerea suferita de Simona."Sabalenka a obtinut o victorie uriasa in aceasta dimineata, ajungand in semifinalele de la Adelaide. Bielorusa a castigat cu usurinta dupa o ora si 10 minute de joc. Duelul a fost cat de cat echilibrat in primul set, cu multe break-uri din partea ambelor jucatoare, dar al doilea set a fost categoric la indemana Sabalenkai", a scris sursa citata.Amintim ca Simona Halep a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului de la Adelaide de bielorusa Aryna Sabalenka.Ocupanta locului 12 WTA s-a impus fara mari probleme, scor 6-4, 6-2.Aceasta este prima infrangere suferita de sportiva noastra in duelurile cu Aryna Sabalenka.Dupa eliminarea de la Adelaide, Simona va face o pauza de doar cateva zile, intrucat de luni va lua startul la Australian Open In urma parcursului de la Adelaide, Simona va urca pe locul 3 in clasamentul WTA incepand de luni.C.S.