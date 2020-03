WTA, despre gestul superb facut de Simona Halep

Ziare.

Forul mondial scrie ca Simona nu a ramas impasibila si ca se implica si in cauzele sociale."Ca urmare a faptului ca sezonul este in pauza pana pe 2 mai, din cauza pandemiei de coronavirus, starurile din WTA sustin comunitatile locale. Cea mai buna tenismena a Romaniei, Simona Halep , si-a aratat solidaritatea fata de echipele de doctori din tara si spitale.Dubla campioana de Grand Slam a anuntat ca doneaza echipament medical autoritatilor din Bucuresti si Constanta", a scris site-ul oficial al WTA In urma cu o zi, Simona Halep a dezvaluit ca a facut o donatie achizitionarea echipamentelor si materialelor necesare pentru combaterea coronavirusului.Tenismena noastra i-a indeamnat pe toti ce care pot sa sprijine sa procedeze astfel.C.S.