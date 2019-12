WTA dezvaluie sumele castigate de tenismenele romane in 2019

Ziare.

Simona Halep ocupa locul doi in aceasta ierarhie, cu 6.962.442 de dolari obtinuti de la turneele la care a participat in 2019.Primul loc ii revine lui Ashleigh Barty, cu nu mai putin de 11.307.587 de dolari, in timp ce ultimul loc de pe podium e ocupat de Naomi Osaka, cu 6.788.282 de dolari.Top 5 castiguri din tenis in circuitul WTA, in 2019:1. Ashleigh Barty 11.307.587 dolari2. Simona Halep 6.962.442 dolari3. Naomi Osaka 6.788.282 dolari4. Bianca Andreescu 6.504.150 dolari5. Elina Svitolina 6.126.335 dolariIn ceea ce le priveste pe celelalte tenismene romane, iata cum s-au descurcat in acest sezon:73. Mihaela Buzarnescu 585.742 dolari78. Sorana Cirstea 542.932 dolari92. Irina Begu 481.728 dolari101. Monica Niculescu 429.698 dolari128. Ana Bogdan 312.783 dolari173. Raluca Olaru 177.477 dolari175. Irina Bara 173.663 dolariSumele prezentate sunt doar cele obtinute din tenis, nu sunt luate in considerare contractele de sponsorizare.I.G.