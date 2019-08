WTA prezinta topul in care Simona Halep e pe primul loc: Sportiva noastra a intrecut-o pe Serena Williams

Ziare.

Forul mondial a realizat o ierarhie a rezultatelor inregistrate de tenismene in ultimii 4 ani la turneele de Grand Slam, iar Simona a fost cea mai constanta.Simona ocupa primul loc, cu un punctaj de 6,402.5. In acest top au fost luate in calcul punctele din ultimii patru ani, dupa cum urmeaza: 100% din punctele castigate la Grand Slam-uri in 2019, 75% din 2018, 50% din 2017 si 25% din 2016.In ultimii patru ani, Simona a castigat doua turnee de Grand Slam si a disputat alte doua finale pe care le-a pierdut.Pe locul doi in acest top se afla Serena Williams , cu un punctaj de 6,3445, in timp ce pe trei este Angelique Kerber , cu 4,402.5. Naomi Osaka este pe patru (4,292.5), urmata de Karolina Pliskova (3,305), Madison Keys (3,290), Garbine Muguruza (3,255), Ashleigh Barty (3,242.5), Sloane Stephens (3,185) si Caroline Wozniacki (2,690).C.S.