"Zi de vis pentru Simona Halep: A castigat si proba de dublu la Shenzhen, alaturi de Irina Begu"

Halep/Begu - Siniakova/Krejcikova 1-6, 6-1, 10-8

Reprezentantele Romaniei au invins in ultimul act perechea din Cehia, formata din Katerina Siniakova si Barbora Krejcikova, in trei seturi, scor 1-6, 6-1, 10-8.Finala de dublu s-a disputat in aceleasi conditii precum cea de la simplu: in sala, fara spectatori si netelevizata!O ora si 4 minute a durat partida si pentru Simona e cea de-a doua finala castigata astazi, dupa victoria obtinuta la simplu.Daca pentru Simona putem vorbi despre o zi de vis, nu la fel de fericita e cu siguranta Katerina Siniakova, invinsa de Simona si in urma cu doua ore.Revenind la finala de la dublu, Simona si Irina au inceput extrem de slab si dupa numai 23 de minute au pierdut primul set cu 1-6.La fel de repede insa l-au castigat pe urmatorul, tot cu 6-1, astfel ca finala s-a decis la super tie-break.Fetele noastre au inceput mai bine si au condus in permanenta, insa perechea ceha a egalat la 7, iar finalul a fost incendiat. Din fericire, Simona si Irina si-au pastrat calmul si s-au impus cu 10-8.Pentru acest succes, cele doua romance vor fi recompensate cu 26.031 dolari si 280 de puncte in clasamentul WTA la dublu.- Doua mingi de meci pentru Halep/Begu, la 9-7.- 7-7 dupa 14 mingi jucate.- 7-4 pentru Halep/Begu.- 5-3 pentru Halep/Begu.- 3-2 pentru Halep/Begu.- 2-0 pentru Halep/Begu dupa primele doua puncte. Se joaca pana la 10.15:28 - Siniakova si Krejcikova isi fac serviciul, dar Halep/Begu urmeaza la serviciu pentru castigarea setului doi.15:24 - Simona si Irina joaca incantator in aceste momente si se desprind la 5-0.15:23 - Un nou break reusit de-ale noastre, care sunt pe punctul de a trimite finala in super-tiebreak.15:18 - Reprezentantele noastre isi fac serviciul si conduc cu 3-0 in setul doi.Simona Halep si Katerina Siniakova n-au avut decat cateva minute de odihna intre finala de la simplu si aceasta de dublu din cauza orei tarzii din China (+6 ore fata de Romania). Tot programul de la Shenzhen a fost dat peste cat de ploaia care a intarziat cu peste 5 ore disputarea finalei de la simplu.15:13 - Simona si Irina incep foarte bune setul II, cu serviciu facut si apoi break.15:03 - Simona si Irina reusesc sa castige primul game al partidei, dar cehoaicele vor servi pentru castigarea setului.14:59 - Game Siniakova/Krejcikova.14:56 - Inca un break in contul celor doua.14:52 - Scorul devine 3-0 in favoarea perechii din Cehia, care a inceput excelent partida.14:49 - Break reusit de Siniakova/Krejcikova.14:46 - Perechea ceha castiga primul game al meciului, pe propriul serviciu.Simona si Siniakova se vor duela din nou, dupa finala de simplu castigata de reprezentanta noastra, in urma cu cateva minute.Siniakova si Krejcikova sunt cotate drept favoritele principale la castigarea turneului din China.Pana in finala, cele doua perechi au trecut de:turul I: 5-7, 6-2, 11-9 cu Han Xinyun/Liang Chen;sferturi: 4-6, 6-4, 13-11 cu Irina Bara/Mihaela Buzarnescu;semifinale: 6-2, 6-7, 10-6 cu Anna Blinkova/Nicola Geuer.turul I: 6-2, 6-2 cu Danka Kovinic/Evgeniya Rodina;sferturi: 6-0, 6-3 cu Lu Jinhjian/Wang Qiang;semifinale: 7-5, 3-6, 10-4 cu Lesley Kerkhove/Lidziya Marozava.750.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Shenzhen.