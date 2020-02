Zi plina de surprize la Dubai: Cum arata partea de tablou a Simonei Halep dupa rezultatele neasteptate de marti

Ziare.

Favorita numarul 3, Elina Svitolina, campioana en-titre, Belinda Bencic, precum si castigatoarea Australian Open 2020, Sofia Kenin, au parasit inca din runda inaugurala a competitiei dotate cu premii in valoare totala de 2,5 milioane de dolari.Dar iata rezultatele completele inregistrate marti la Dubai:Karolina Muchova -4-6, 6-4, 0-6Elina Svitolina (fav.3) -2-6, 1-6- Aliaksandra Sasnovich 6-4, 6-3- Belinda Bencic (fav.4) 1-6, 6-1, 6-1- Dayana Yastremska 5-7, 6-3, 7-6 (2)- Su-Wei Hsieh 6-4, 6-3Sofia Kenin (fav.5) -7-6 (2), 3-6, 3-6Sorana Cirstea -1-6, 3-6Maria Sakkari -2-6, 6-4, 1-6Pe partea Simonei, care a avut un prim tur liber, situatia se prezinta in felul urmator:Simona Halep (fav.1) - Ons JabeurElise Mertens - Aryna Sabalenka (fav.7)Jennifer Brady - Marketa VondrousovaVeronik Kudermetova - Garbine Muguruza (fav.9)Maine sunt programate meciurile din runda a doua, Simona urmand sa joace nu mai devreme de ora 17:00 - ora Romaniei, in direct pe site-ul Ziare.com.I.G.