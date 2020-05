Zi speciala pentru Simona Halep: Momentul pe care nu-l poate uita niciodata

Ziare.

Pe 1 mai 2010, Simona a disputat finala turneului de la Fes (Maroc), pe care a pierdut-o in fata Ivetei Benesova, scor 4-6, 2-6.Pe atunci, Simona se afla pe locul 143 in clasamentul WTA si era pentru a treia oara pe tabloul principal la un turneu WTA. A trecut de calificari, iar pe tabloul principal le-a invins pe Lucie Hradecka, Olga Savchuk, Patty Schnyder si Renata Varacova, fiind invinsa in finala de Iveta Benesova."Imi aduc aminte de meciurile de la Fes, aveam emotii mari. Benesova a meritat atunci victoria. Anul urmator, in finala cu Brianti nu am putut sa joc mai deloc din cauza tracului emotional. Dar chiar si asa m-am bucurat de fiecare clipa petrecuta la acel turneu. Oamenii au fost simpatici si mereu s-au purtat frumos cu mine. M-am simtit in largul meu la acel turneu si pot sa spun ca imi e dor de acele zile.Daca as putea sa schimb ceva legat de acea finala, ar fi sa o joc fara emotii negative. Peste ani am invatat mult din acele momente si cu siguranta m-au ajutat in cariera.Pasiunea mea pentru tenis a ramas neschimbata! La fel si competivitatea. Sunt inca la fel de competitiva si am aceeasi dorinta de victorie!", a spus Simona Halep pentru TieBreak.ro Simona a asteptat pana in 2013 sa castige primul titlu WTA din cariera, la Nurnberg, unde a invins-o pe Andrea Petkovic. In acel an, Simona a castigat in total 6 trofee WTA.C.S.