Antrenoarea Karolinei Pliskova, despre meciul decisiv cu Simona Halep de la Turneul Campioanelor

Ziare.

com

Inanintea acestei confruntari, Martinez a afirmat ca se asteapta ca Simona sa adopte o tactica defensiva."Simona Halep este o campioana la Wimbledon si va fi cu siguranta un meci de top. Cu certitudine va fi dificil. Karolina are un stil de joc diferit, se bazeaza mult pe serviciu.Mizeaza mult pe puterea ei, in timp ce adversara alearga mult si munceste din greu pentru a castiga punctul, pentru a-l construi. Totusi, Karolina este jucatoarea cea mai ofensiva din aceasta grupa", a spus Conchita Martinez la Shenzhen.Partida dintre Simona Halep si Karolina Pliskova va avea loc vineri, dupa ora 14:00, in direct pe Ziare.com.Invingatoarea se va califica in semifinalele Turneului Campioanelor.Scorul intalnirilor precedente este 7-3 in favoarea Simonei Halep.Din aceasta grupa s-a calificat deja in semifinale Elina Svitolina, de pe primul loc.C.S.