Antrenorul Elinei Svitolina prezinta avantajul major al ucrainencei in meciul cu Simona Halep

Ziare.

com

Bettles afirma ca Svitolina va fi avantajata in aceasta partida de suprafata de joc."Sunt jucatoare similare, ambele prefera schimburile lungi si punctele variate. Vom avea multa varietate in acest meci si cu siguranta va fi dificil.Totusi, suprafata de joc i se potriveste mult Elinei, este similara cu cea de la Singapore. Stiu ca s-a discutat mult pe aceasta tema si va spun ca da, chiar este similara. Este lenta. Ma astept la schimburi foarte lungi, iar asta va fi excelent pentru Svitolina", a spus Bettles intr-o conferinta de presa.Partida dintre Simona Halep si Elina Svitolina va avea loc miercuri, de la ora 12:30, in direct pe Ziare.com.In prima etapa, Simona Halep a invins-o pe Bianca Andreescu , iar Elina Svitolina a trecut de Karolina Pliskova In cazul in care o va invinge pe Svitolina, Simona va fi calificata in semifinalele Turneului Campioanelor, daca si Andreescu o invinge pe Pliskova.Scorul intalnirilor precedente dintre Simona si Elina este 4-4.C.S.