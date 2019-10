Ash Barty isi aduce aminte de un meci cu Simona Halep care i-a schimbat cariera in 2019: Am stiut ca dupa aceea ma pot bate cu cele mai bune

Ziare.

Tenismena de la Antipozi a triumfat la Roland Garros in aceasta vara, iar duminica a invins-o pe Belinda Bencici la debutul Grupei Rosii, acolo unde este si lidera dupa prima etapa:Intr-un interviu pentru site-ul oficial al celor de la WTA , Ash Barty a rememorat cele mai importante momente din acest an, an pe care il termina in premiera ca lidera mondiala. Barty si-a adus aminte ca dupa un meci chiar cu marea noastra campioana Simona Halep si-a dat seama ca se poate bate de la egal la egal cu cele mai bune tenismene din circuit:"Imi aduc aminte ca la Madrid a fost un turneu cu multe suisuri si coborisuri pentru mine. A venit apoi acel meci din sferturile de finala cu Simona Halep. Cred ca acela a fost un moment, un punct de cotitura foarte important pentru mine. Chiar daca am pierdut acel meci, m-am batut de la egal la egal cu "Simo", am avut foarte multe oportunitati si per total la finele acelui turneu am simtit ca sunt acolo, in zona celor mai bune jucatoare pe zgura din circuit. Asa ca acel meci imi va ramane mult timp in amintire, acela cu Halep, caci cred ca mi-a deschis putin ochii, spunandu-mi ca ma pot bate cu cele mai bune. A urmat apoi Parisul, si toti stiti ce s-a intamplat acolo", spunea cu zambetul pe buze tanara sportiva din Australia.Halep trecea de Barty la Madrid in sferturi pe 8 mai in acest an cu 7-5, 7-5, dupa o partida superba si plina de suspans.Ash Barty urma apoi sa castige marele trofeu de la Roland Garros, acolo unde Halep pleca din postura de campioana en-titre.Simona Halep va incepe luni la pranz Turneul Campioanelor, in compania Biancai Andreescu, de la ora 14, meci LIVE pe Ziare.com.Citeste si:D.A.