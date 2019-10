Ashleigh Barty, despre un posibil duel cu Simona Halep in semifinalele de la Turneul Campioanelor

Ziare.

Lidera clasamentului WTA se va duela in semifinale cu invingatoarea dintre Simona Halep si Karolina Pliskova , dar a mentionat ca nu are o preferata."Nu vreau sa ma ingrijorez si sa ma gandesc la adversara. Poate ca ma voi trezi si ma voi uita la meciul lor. Nu vor fi surprize pentru mine, le cunosc pe amandoua. Se pot intampla multe", a afirmat Barty.Pana la un posibil duel cu Ashleigh Barty, pentru sportiva noastra urmeaza ultimul meci din grupa vineri, cu Karolina Pliskova, de la ora 14:00, in direct pe Ziare.com.Simona trebuie sa castige aceasta partida pentru a se calfica in semifinalele de la Shenzhen.Elina Svitolina este deja calificata in semifinale de pe primul loc.C.S.