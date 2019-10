Belinda Bencic, impresionata de un gest facut de Simona Halep la Turneul Campioanelor

Ziare.

com

Elvetianca a marturisit ca a fost impresionata pentru faptul ca Simona a cautat-o pentru a o felicita dupa ce a castigat trofeul de la Moscova, in aceasta luna.Bencic spune ca in general jucatoarele de tenis nu socializeaza prea mult si astfel de gesturi sunt rarisime."Am vorbit cu Simona Halep si a fost cu adevarat draguta. M-a impresionat! M-a felicitat pentru ce am facut la Moscova si a insemnat enorm pentru mine!Este placut ca avem astfel de interctiuni. E final de sezon si simt ca toata lumea este un pic mai prietenoasa", a spus Bencic intr-o conferinta de presa.Belinda Bencic s-a calificat pe ultima suta de metri la Turneul Campioanelor, dupa ce a castiga turneul de la Moscova.Bencic si Simona s-ar putea intalni in semifinalele de la Turneul Campioanelor.C.S.