Bianca Andreescu abandoneaza in meciul cu Karolina Pliskova si paraseste Turneul Campioanelor

Bianca Andreescu - Karolina Pliskova 3-6, abandon

Tenismena de origine romana a inceput bine meciul de miercuri cu Karolina Pliskova, insa s-a accidentat in game-ul trei si a abandonat apoi dupa ce-a pierdut primul set cu 3-6.Cel mai probabil, Bianca, accidentata la genunchiul stang, nu va mai juca meciul de vineri cu Elina Svitolina, urmand sa fie inlocuita de americanca Sofia Kenin.Revenind la jocul cu Pliskova, canadianca a inceput in forta si s-a desprins la 2-0, insa accidentarea suferita in game-ul cu numarul trei a impiedicat-o sa joace la capacitate maxima.Dupa interventia fizioterapeutului, Bianca a revenit in joc, insa a fost evident ca nu poate duce meciul pana la final.Cu cate o victorie si o infrangere, Simona si Karolina isi vor disputa, vineri, pozitia a doua in Grupa Violet, care asigura calificarea in semifinale alaturi de Elina Svitolina.15:26 - Karolina Pliskova face breakul si va servi pentru castigarea primului set.Andreescu, catre antrenorul ei: "Ma doare genunchiul si nu pot sa-l indoi, dar nu vreau sa ma opresc".15:17 - Andreescu salveaza si ea trei mingi de break si castiga primul ei punct de dupa accidentare.15:11 - Cehoiaca salveaza trei mingi de break si trece apoi in avantaj.Daca Bianca pierde astazi, nu mai are nicio sansa la calificarea in semifinale.15:01 - Pliskova reuseste breakul si egaleaza la 2. Dar Bianca se misca din ce in ce mai greu.14:56 - Canadianca revine in joc, dar pierde usor pe serviciul adversarei si pare pe punctul de a abandona...14:54 - Bianca se alege cu o fasa uriasa in jurul genunchiului stang si pare ca va continua meciul.14:43 - Bianca revine de la 40-0 si reuseste breakul in debutul meciului.ora 14:38 - Startul meciului.Vezi: Situatia s-a complicat pentru Simona Halep in Grupa Violet: Nu mai depinde doar de ea pentru calificarea in semifinale Intalnirea e programata dupa partida Simonei Halep cu Elina Svitolina.In prima runda de meciuri din Grupa Violet, Bianca Andreescu a fost invinsa de Simona Halep, in timp ce Karolina Pliskova a pierdut cu Elina Svitolina.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se desfasoara Turneul Campioanelor 2019, dotat cu premii in valoare totala de 14 milioane de dolari.I.G.