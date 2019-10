Bianca Andreescu, dupa infrangerea cu Simona Halep: "Sunt dezamagita ca n-am profitat de sansele mele"

Ziare.

Castigatoarea de la US Open spera sa aiba sansa sa-si ia revansa pentru aceasta infrangere si se declara dezamagita ca n-a inchis jocul in setul secund, atunci cand a si avut o minge de meci."Cred ca am executat bine tactica. Am avut un serviciu bun, de asemenea si returul mi-a functionat. Nu m-am simtit deloc intimidata dupa ce-am intrat pe teren", a spus Bianca Andreescu la conferinta de presa de dupa meci."Am urmarit-o mult in trecut si a fost distractiv s-o intalnesc. Poate o sa mai joc impotriva ei aici, ca sa-mi iau revansa. A fost un meci bun, in care ea a luptat mult. Sunt dezamagita ca n-am profitat de sansele mele in setul doi", a adaugat jucatoarea de origine romana.Citeste si: Prima reactie a Simonei Halep dupa victoria spectaculoasa cu Bianca Andreescu Simona Halep a invins-o in trei seturi pe Bianca Andreescu intr-un meci din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor, dupa ce in setul doi a salvat o minge de a tenismenei de origine romana.3-6, 7-6 (6), 6-3 a fost scorul partidei care a durat doua ore si 35 de minute.In urmatorul meci de la Turneul Campioanelor, Simona Halep o va intalni, miercuri dupa-amiaza, pe campioana de anul trecut, Elina Svitolina.Vezi si: Simona Halep, la Turneul Campioanelor: Rezultatele de luni, clasamentul si cand si cu cine va disputa urmatorul meci I.G.