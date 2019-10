Cati bani si cate puncte WTA si-a asigurat Simona Halep la Turneul Campioanelor dupa victoria cu Bianca Andreescu

Ziare.

Dupa succesul inregistrata in fata Biancai Andreescu , tenismena noastra si-a asigurat un cec in valoare de 305.000 de dolari si 250 de puncte in clasamentul WTA.Suma se va adauga celor 385.000 de dolari asigurati deja prin prezenta la Turneul Campioanelor.Astfel, Simona Halep are la momentul actual garantat un cec in valoare de 690.000 de dolari!14 milioane de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Shenzhen.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se desfasoara ultimul turneu WTA al anului, la care participa cele mai bine 8 tenismene clasate in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.Vezi si: Simona Halep, la Turneul Campioanelor: Rezultatele de luni, clasamentul si cand si cu cine va disputa urmatorul meci I.G.