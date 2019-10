Ce spune Simona Halep dupa ce si-a aflat adversarele de la Turneul Campioanelor

Ziare.

Ea nu a uitat nici de faptul ca revine dupa o accidentare destul de serioasa, spunand ca se asteapta la partie complicate."Este o grupa foarte dificila. Toate adversarele joaca foarte solid, toate sunt foarte bune. Pentru mine va fi o mare provocare pentru ca revin dupa o accidentare si trebuie sa le infrunt. Eu voi da totul pe teren si voi incerca sa joc cat pot de bine pentru a castiga meciuri", a spus Simona dupa tragerea la sorti.Halep face parte din Grupa Mov de la Turneul Campioanelor, alaturi de Bianca Andreescu Karolina Pliskova si Elina Svitolina.Romanca va debuta la intrecerea de la Shenzhen in cursul zilei de luni, atunci cand va da piept cu proaspata campioana de la US Open, canadianca de origine romana Andreescu.Va fi prima partida dintre cele doua in circuitul feminin.Meciul va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com, asa cum se va intampla cu toate duelurile Simonei de la Turneul Campioanelor.M.D.