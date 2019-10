Cele doua mize suplimentare ale meciului Simona Halep - Karolina Plikova: Ce va obtine sportiva noastra cu o victorie

Ziare.

Cu un succes in partida de vineri, Simona nu va obtine doar o calificare in semifinale.Pe langa aceasta performanta, Simona isi va asigura si un salt de doua pozitii in clasamentul WTA , pana pe 3. Mai mult, daca se va califica in finala, Simona va incheia anul pe locul 2 WTA.De asemenea, partida cu Pliskova are si o miza financiara deosebita. Cu o victorie, Simona isi va asigura un cec in valoare de 995.000 de dolari.Partida dintre Simona Halep si Karolina Pliskova va avea loc vineri, dupa ora 14:00, in direct pe Ziare.com.Scorul intalnirilor precedente este 7-3 in favoarea Simonei Halep.Din aceasta grupa s-a calificat deja in semifinale Elina Svitolina, de pe primul loc.C.S.