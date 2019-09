Clasamentul pentru Turneul Campioanelor: Cate puncte o despart pe Simona Halep de calificarea la Shenzhen

Ziare.

com

Doua tenismene au obtinut deja calificarea, Ashleigh Barty si Karolina Pliskova, in timp ce Simona Halep e foarte aproape de a-si asigura si ea prezenta in China.Simona ocupa locul 3 in ierarhia WTA Race, cu 4.897 de puncte stranse in acest an, la mai putin de 150 de puncte de obtinerea calificarii.In acest moment, pragul pentru calificarea la Turneul Campioanelor e de 5.045 puncte.Dar iata cum arata clasamentul WTA Race in acest moment:1. Ashleigh Barty 5.826 puncte2. Karolina Pliskova 5.360p---------------------3. Simona Halep 4.897p4. Bianca Andreescu 4.727p5. Naomi Osaka 4.246p6. Petra Kvitova 4.186p7. Serena Williams 3.935p8. Elina Svitolina 3.781p-----------------------9. Belinda Bencic 3.615p10. Kiki Bertens 3.585pPrimele 8 tenismene ca punctaj in anul in curs obtin calificarea la Turneul Campioanelor.Turneul Campioanelor din acest an va avea loc la Shenzhen, in perioada 27 octombrie - 3 noiembrie, dupa 5 ani petrecuti la Singapore.I.G.