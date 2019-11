Cu ce suma va fi recompensata Simona Halep pentru evolutia de la Turneul Campioanelor

Ziare.

com

Pentru ca a jucat toate cele trei meciuri din grupa, tenismena romana va primi 305.000 de dolari.Aceasta suma se adauga la inca 305.000 de dolari primiti pentru victoria inregistrata in meciul cu Bianca Andreescu.Astfel, in total, Simona se intoarce de la Shenzhen cu 610.000 dolari.14 milioane de dolari sunt premiile totale la Turneul Campioanelor 2019.Participare3 meciuri = 305.000 dolari2 meciuri = 265.000 dolari1 meci = 220.000 dolariVictorie in grupe = 305.000 dolariSemifinale = Suma din grupe + 80.000 dolariFinalista = Suma din grupe + 1,18 milioane dolariCastigatoare = Suma din grupe + 3,5 milioane dolariElina Svitolina, cu 3 victorii obtinute in Grupa Violeta, e in carti pentru a obtine cel mai mare premiu din istoria tenisului, de 4,42 milioane de dolari.I.G.