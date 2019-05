Cum arata clasamentul pentru Turneul Campioanelor dupa surprizele de la Roland Garros

Ziare.

Petra Kvitova continua sa se afle in fruntea ierarhiei, chiar daca s-a retras de la Openul Frantei.Tenismena din Cehia poate fi, insa, depasita de mai multe jucatoare, in functie de rezultatele inregistrate la Paris. Cele mai mari sanse le are Karolina Pliskova, insa si Naomi Osaka pune presiune pe cehoaica.Simona Halep se afla in continuare pe locul 7.Dar iata cum se prezinta, in acest moment, clasamentul pentru Turneul Campioanelor:1. Petra Kvitova 3.525 puncte2. Karolina Pliskova 3.401p3. Naomi Osaka 3.091p4. Kiki Bertens 2.781p5. Belinda Bencic 2.419p6. Ashleigh Barty 2.305p7. Simona Halep 2.027p8. Bianca Andreescu 1.827p-----------------------9. Angelique Kerber 1.630p10. Elina Svitolina 1.507pLa Turneul Campioanelor participa primele 8 tenismene ca punctaj obtinut in anul in curs.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care va avea loc Turneul Campioanelor, care anul acesta se va muta in China, la Shenzhen, dupa 5 ani petrecuti in Singapore.I.G.