Cum arata cotele la pariuri pentru castigatoarea Turneului Campioanelor dupa primele rezultate de la Shenzhen

Pornita initial cu ultima sansa, Simona a urcat spectaculos in preferintele bookmakerilor dupa victoria in fata Bianca Andreescu.Odata cu retragerea lui Naomi Osaka, favorite la castigarea Turneului Campioanelor au devenit Ashleigh Barty si... Simona Halep.Cele doua au cota 5.00 la castigarea ultimului turneu WTA al anului.Urmeaza Elina Svitolina, cu cota 6.00, in timp ce Bianca Andreescu, vazuta la startul competitiei cu prima sansa la triumf, se afla acum pe locul 4, cu cota 9.00.Turneul Campioanelor 2019 se desfasoara in perioada 27 octombrie - 3 noiembrie.I.G.