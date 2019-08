Cum poate urca Simona Halep pe primul loc in clasamentul WTA Race dupa Rogers Cup

Ziare.

Eliminarea suferita de Ashleigh Barty o poate propulsa pe Simona pe prima pozitie in aceasta ierarhie.In acest moment, Simona se afla pe locul 2, cu 4.532 de puncte, in timp ce Barty are 4.886.Pentru a urca pe primul loc, Simona trebuie sa ajunga in finala de la Rogers Cup, iar Karolina Pliskova sa nu castige turneul.La Turneul Campioanelor se vor califica cele mai bune opt jucatoare in baza rezultatelor inregistrate in acest sezon.Din 2019, competitia va avea loc in China, la Shenzhen, unde Simona s-a simtit foarte bine in ultimii ani.C.S.