Cum se poate califica Simona Halep inca de miercuri in semifinalele Turneului Campioanelor

Singurul scenariu prin care reprezentanta noastra va rezolva problema calificarii e urmatorul:- Halep si Andreescu castiga meciurile de miercuri, situatie in care Halep termina pe primul loc in grupa indiferent de ce se intampla in ultima etapa. Pentru cel de-al doilea loc ce duce in semifinale s-ar duela, vineri, in meci direct Svitolina si Andreescu.Alte scenarii pentru meciurile de miercuri din cadrul Grupei Violet de la Turneul Campioanelor:- Svitolina se califica in semifinale daca o invinge in doua seturi pe Halep;- Daca Svitolina si Pliskova se impun in meciurile de miercuri, Svitolina termina pe primul loc in grupa, iar Andreescu e eliminata. Halep si Pliskova ar juca vineri pentru locul doi in clasament;- Pliskova e eliminata daca miercuri e invinsa de Andreescu in doua seturi.12:30 Simona Halep vs Elina Svitolinadupa Bianca Andreescu vs Karolina PliskovaKarolina Pliskova -6-7 (12), 4-6Bianca Andreescu -6-3, 6-7 (6), 3-61. Elina Svitolina 1-0 (2-0 la seturi)2. Simona Halep 1-0 (2-1 la seturi)--------------3. Bianca Andreescu 0-1 (1-2 la seturi)4. Karolina Pliskova 0-1 (0-2 la seturi)Primele doua clasate obtin calificarea in semifinalele turneului dotat cu premii in valoare totala de 14 milioane de dolari.I.G.