Cum se prezinta clasamentul pentru Turneul Campioanelor

Prima pozitie e ocupat si in aceasta saptamana de australianca Ashleihg Barty, care are un avans de aproape 500 de puncte in fata tenismenei noastre.Podiumul in clasamentul pentru Turneul Campioanelor e completat de cehoaica Karolina Pliskova.1. Ashleigh Barty 4.885 puncte2. Simona Halep 4.427p3. Karolina Pliskova 4.166p4. Petra Kvitova 3.765p5. Kiki Bertens 3.276p6. Naomi Osaka 3.156p7. Belinda Bencic 2.758p8. Johanna Konta 2.448p-----------------------9. Marketa Vondrousova 2.390p10. Elina Svitolina 2.289pPrimele 8 tenismene ca punctaj in anul in curs obtin calificarea la Turneul Campioanelor.Incepand cu acest an, Turneul Campioanelor se va desfasura in China, la Shenzhen, dupa 5 ani petrecuti in Singapore.I.G.