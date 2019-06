Cum se prezinta clasamentul pentru Turneul Campioanelor dupa prima saptamana de la Roland Garros

Ziare.

Simona Halep continua sa se afle pe pozitia a 7-a, dar poate urca vertiginos cu un rezultat bun la Paris.Cu un nou succes la Grand Slam-ul din capitala Frantei, reprezentanta noastra va urca pe primul loc in clasamentul WTA Race.Prima pozitie e ocupata in prezeent de Petra Kvitova, urmata de Karolina Pliskova si Naomi Osaka. Cele trei nu-si vor mai adauga, insa, niciun punct pana la sfarsitul saptamanii.1. Petra Kvitova 3.525 puncte2. Karolina Pliskova 3.401p3. Naomi Osaka 3.091p4. Kiki Bertens 2.781p5. Ashleigh Barty 2.605p6. Belinda Bencic 2.419p7. Simona Halep 2.137p8. Bianca Andreescu 1.827p-----------------------9. Angelique Kerber 1.630p10. Johanna Konta 1.558pVezi si: Cum arata clasamentul WTA LIVE dupa prima saptamana de la Roland Garros La Turneul Campioanelor participa primele 8 tenismene ca punctaj obtinut in anul in curs.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care va avea loc Turneul Campioanelor, care anul acesta se va muta in China, la Shenzhen, dupa 5 ani petrecuti in Singapore.I.G.