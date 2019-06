Cum se prezinta clasamentul pentru Turneul Campioanelor: Simona Halep, la mare distanta de primul loc

Top 10 in WTA Race:

Reprezentanta noastra, fara turneu castigat in acest an, ocupa locul 8, cu 2.327 de puncte stranse in acest sezon.Prima pozitie e ocupata de castigatoarea Roland Garros, australianca Ashleigh Barty, urmata de Petra Kvitova si Karolina Pliskova.1. Ashleigh Barty 4.175 puncte2. Petra Kvitova 3.525p3. Karolina Pliskova 3.401p4. Naomi Osaka 3.091p5. Kiki Bertens 2.891p6. Belinda Bencic 2.419p7. Marketa Vondrousova 2.350p8. Simona Halep 2.327p------------------------9. Johanna Konta 1.908p10. Bianca Andreescu 1.827pLa Turneul Campioanelor participa primele 8 tenismene ca punctaj obtinut in anul in curs.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care va avea loc Turneul Campioanelor, care anul acesta se va muta in China, la Shenzhen, dupa 5 ani petrecuti in Singapore.I.G.