Cunoastem toate jucatoarele calificate la Turneul Campioanelor: Iata ce rivale va avea Simona Halep si pe cine va evita in faza grupelor

Ultima sportiva calificata este elvetianca Belinda Bencic, care s-a calificat in finala de la Moscova dupa ce a invins-o pe Kristina Mladenovici cu 6-3, 6-4. Bianca Andreescu , Petra Kvitova si Elina Svitolina obtinusera anterior calificarea.Pentru ca a incheiat sezonul pe locul 4 in clasamentul WTA Race (cel in care s-au luat in calcul strict rezultatele din 2019), Simona Halep o va evita in faza grupelor pe nipona Naomi Osaka (jucatoarea de pe locul 3).Cele opt jucatoare vor fi impartite in doua grupe, iar primele doua clasate se vor califica in semifinale.Competitia de anul trecut a fost castigata de ucraineanca Elina Svitolina.In schimb, Simona Halep nu a participat la editia din 2018 din cauza unei accidentari.Turneul Campioanelor va incepe pe 27 octombrie, iar toate meciurile vor fi transmise in direct de Ziare.com.C.S.