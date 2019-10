Daniel Dobre ofera ultimele informatii despre Simona Halep, inaintea debutului la Turneul Campioanelor: Nu stim cum va reactiona corpul ei

Ziare.

Ea va evolua luni de la ora 14 cu Bianca Andreescu , meci care va fi LIVE text pe Ziare.com, urmand sa fie televizat pe DigiSport.Finalista WTA Finals din 2014 inca mai resimte o oarecare durere dupa accidentarile din ultima perioada la spate, accidentari care au facut-o pe Simona sa nu mai joace in nicio partida de pe 30 septembrie, cand era eliminata de Alexandrova la Beijing, in turul II."Din nefericire, la Wuhan ea a lovit doua voleuri nu prea bine si a resimtit dureri la spate. A avut probleme si in trecut si se intampla cand nu lovesti corect sau cand vrei sa dai mai tare. De aceea, nu e suficient de pregatita pentru ca a jucat prea putin in ultima vreme. Au fost aproape doua saptamani fara tenis in care a facut doar terapie, recuperare si au fost asadar doar 7 zile de antrenamente. Se simte bine, dar altul e nivelul de la antrenament fata de un meci. Asa ca nu stim cum va reactiona corpul ei la un meci propriu zis.Dar, e mai bine, are incredere si in primul rand e fericita ca poate juca la aceasta editie. Anul trecut a vrut, a incercat, dar nu s-a putut. Va fi bucuroasa sa revina pe teren, va uita de toate si se va concentra la meci", a fost reactia lui Dobre pentru televiziunea DigiSport.Halep va evolua in premiera cu Andreescu in circuitul WTA, iar la Shenzhen este insotita de Darren Cahill, tehnicianul australian care din sezonul viitor ii va fi din nou antrenor principal.Cele doua fete le mai au colege in Grupa Violet si pe Elina Svitolina, campioana en-titre, dar si pe Karolina Pliskova . Acestea vor evolua primele in ziua de luni, incepand cu ora 12.30.Intregul Turneu al Campioanelor este televizat pe DigiSport.Citeste si:D.A.