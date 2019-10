Elina Svitolina dezvaluie cheia victoriei din meciul cu Simona Halep: Chiar si eu am fost surprinsa

Ziare.

com

Svitolina a dezvaluit ca a incercat sa isi schimbe jocul special pentru acest meci si sa apeleze cat mai mult la lovituri pe care nu le foloseste de obicei, precum scurtele si cele de slice."Cred ca multa lume a fost surprinsa. Chiar si eu am fost surprinsa deoarece am jucat atat de bine! Apelam la astfel de lovituri cand eram mai tanara, foloseam de multe ori slice-ul. Am lucrat mult la acest capitol, iar antrenorul meu din acel moment ura de fiecare data cand apelam la o asemenea lovitura", a spus Svitolina la conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep a fost invinsa de Elina Svitolina in grupele de la Turneul Campioanelor cu 7-5, 6-3.Pentru sportiva noastra urmeaza ultimul meci din grupa vineri, cu Karolina Pliskova , la o ora ce nu a fost stabilita momentan.Simona trebuie sa castige aceasta partida pentru a se calfica in semifinalele de la Shenzhen.Elina Svitolina este deja calificata in semifinale de pe primul loc.C.S.