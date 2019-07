Iata cum se prezinta clasamentul pentru Turneul Campioanelor in aceasta saptamana: Simona Halep, aproape de prima pozitie

Ziare.

Tenismena noastra are 4.427 de puncte stranse pana acum in acest an, aflandu-se la mai putin de 500 de puncte in spatele primei clasate, castigatoarea de la Roland Garros - australianca Ashleigh Barty.1. Ashleigh Barty 4.885 puncte2. Simona Halep 4.427p3. Karolina Pliskova 4.166p4. Petra Kvitova 3.765p5. Kiki Bertens 3.455p6. Naomi Osaka 3.156p7. Belinda Bencic 2.758p8. Johanna Konta 2.448p------------------------9. Marketa Vondrousova 2.390p10. Elina Svitolina 2.290pDoar primele 8 tenismene ca punctaj in anul in curs obtin calificarea la Turneul Campioanelor.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se va disputa Turneul Campioanelor 2019.Editia de anul trecut, la care Simona Halep n-a putut participa din cauza unei accidentari, a fost castigata de ucraineanca Elina Svitolina.I.G.