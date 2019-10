Jurnalistii americani au analizat partida dintre Simona Halep si Bianca Andreescu: "Sportiva din Canada e favorita aici, dar Halep e o viitoare membra a Hall of Fame"

Ziare.

Inainte de aceasta partida, presa americana a analizat cu mare atentie acest super meci, iar jurnalistii de peste Ocean o vad favorita fara discutie pe canadianca cu origini romanesti, proaspata campioana la US Open.Americanii de la portalul tennis.com au scris si ei ca intalnirea dintre Simona Halep si Bianca Andreescu este una in premiera in circuitul WTA , ca serviciul Biancai este unul puternic, iar acest lucru ii va crea probleme Simonei, care vine cu probleme la spate dupa sezonul din China:"In timp ce romanca poate lovi mingea in mod mai obisnuit decat Andreescu, totusi poate castiga meciul in mai multe feluri. Daca se afla in zona, Halep poate da lovitura in orice parte a terenului. Daca nu este in cea mai buna forma, castigatoarea de la Wimbledon are sansa de a-si depasi adversarii cu viteza si consecventa, ceea ce au transformat-o intr-o jucatoare de elita. Andreescu este favorita, dar va trebui sa joace cel mai bine pentru a o invinge pe Simona", au scris jurnalistii americani citati mai sus, care mai adaugau in finalul analizei lor: "Simona este o viitoare Hall of Famer, dar Bianca este favorita aici!".Andreescu, campioana in acest an la Rogers Cup, Indian Wells si US Open, are un procentaj fabulos la jucatoarele de top 10 WTA, avand 8 victorii si doar o singura infrangere.Este a sasea participare consecutiva a Simonei Halep la Turneul Campioanelor , care tocmai a implinit 28 de ani pe 27 septembrie. Anul trecut, ea, desi calificata, nu a mai participat din cauza problemelor la spate.Cea mai buna performanta a Simonei la Turneul Campioanelor este finala atinsa in chiar prima sa editie in care a participat, 2014, finala pierduta la Serena Williams , 6-3, 6-0.Citeste si:D.A.