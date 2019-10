"Karolina Pliskova, despre meciul decisiv cu Simona Halep de la Turneul Campioanelor"

Ziare.

Jucatoarea din Cehia a afirmat ca se asteapta la un meci incredibil si foarte frumos."Ar trebui sa fie un meci incredibil. Sper ca va fi si un meci frumos de vazut, de asemenea. Sunt sigura de fapt, deoarece ea returneaza multe mingi. Tenisul ei este mereu placut de urmarit. Evident, pentru mine va fi dificil deoarece vor fi multe schimburi", a spus Pliskova intr-o conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep a fost invinsa de Elina Svitolina in grupele de la Turneul Campioanelor cu 7-5, 6-3.Pentru sportiva noastra urmeaza ultimul meci din grupa vineri, cu Karolina Pliskova, la o ora ce nu a fost stabilita momentan.Simona trebuie sa castige aceasta partida pentru a se calfica in semifinalele de la Shenzhen.Elina Svitolina este deja calificata in semifinale de pe primul loc.C.S.