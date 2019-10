LIVE ACUM Turneul Campioanelor: Simona Halep vs Elina Svitolina

Simona Halep - Elina Svitolina 0-3/ 0-0

Ziare.

com

Fostul numar unu WTA o infrunta pe Elina Svitolina intr-un duel ce ii poate aduce calificarea in semifinale.12:51 - Ucraineanca se descurca de minune si reuseste sa se distanteze deja la 3-0.12:48 - Break Svitolina! Simona nu reuseste sa isi faca serviciul.12:43 - Game la zero pentru Svitolina in debutul meciului.12:40 - Si incepe partida! Svitolina este prima la serviciu.12:34 - Sunt in arena cele doua, urmeaza incalzirea si marele meci!12:30 - Terenul central de la Shenzhen este liber, cele doua jucatoare sunt asteptate sa intre in arena!INFO: In primele meciuri din Grupa, Simona a trecut in trei seturi de Bianca Andreescu , in timp ce Elina a invins-o in doua seturi pe Karolina Pliskova . Pentru a se califica in semifinale Simona trebuie sa o invinga pe Svitolina si apoi sa spere ca Andreescu va trece si ea de Plsikova.INFO: Halep si Svitolina s-au duelat de 8 ori pana acum, romanca avand patru victorii. Simona a castigat ultimele doua dueluri directe, ambele in acest an, la Doha si la Wimbledon