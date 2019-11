LIVE Turneul Campioanelor: Simona Halep vs Karolina Pliskova

Simona Halep - Karolina Pliskova

*apasati tasta refresh (F5)/pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginii*incepe dupa ora 14:00Meciul va fi transmis in direct la TV de postul Digi Sport 2.Simona si Karolina au cate o victorie in Grupa Violet, iar castigatoarea intalnirii de astazi va avansa in semifinale de pe pozitia a doua, dupa Elina Svitolina, deja calificata.Va fi cea de-a 11-a intalnire intre Simona Halep si Karolina Pliskova, scorul la general fiindu-i favorabil romancei, cu 7-3.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se desfasoara Turneul Campioanelor 2019.