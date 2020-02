Modificari importate in clasamentul pentru Turneul Campioanelor

Ziare.

Primele doua pozitii raman, insa, neschimbate, cu Sofia Kenin pe primul loc si Garbine Muguruza ocupand locului.Simona Halep a pierdut o pozitie si se afla pe 4, in timp ce Ashleigh Barty a urcat pe locul 3.1. Sofia Kenin 2.112p2. Garbine Muguruza 1.760p3. Ashleigh Barty 1.601p (+1)4. Simona Halep 1.350p (-1)5. Elena Rybakina 1.305p6. Petra Kvitova 1.300p (+2)7. Kiki Bertens 915p (-1)8. Aryna Sabalenka 910p (+16)-------------------9. Karolina Pliskova 805p10. Ekaterina Alexandrova 756p (-3)Daca va castiga finala de la Doha, Petra Kvitova va ajunge la 1.615 puncte si va urca pe locul 3.Daca Aryna Sabalenak va triumfa maine, bielorusa va ajunge la 1.225 de puncte si urca pe locul 7.Vezi si: Ashleigh Barty se distanteaza in fruntea clasamentului WTA: Cate puncte are in fata Simonei Halep Primele 8 tenismene ca punctaj in anul in curs obtin calificarea la Turneul Campioanelor.Turneul Campioanelor de la Shenzhen e programat in perioada 1-8 noiembrie.I.G.