Premii uriase la Turneul Campioanelor: Suma incredibila pe care o poate castiga Simona Halep

WTA anunta ca nu mai putin de 14 milioane de euro, dublu fata de anul trecut, vor fi pusi la bataie la turneul la care vor lua parte doar 8 tenismene.In aceste conditii, campioana poate pleca acasa cu un cec urias de 4,72 milioane de dolari.Pentru a intra in posesia acestei sume, tenismena trebuie sa castige toate meciurile jucate la Turneul Campioanelor.Iata si sumele cu care se poate alege castigatoarea turneului in functie de victoriile obtinute in grupa:4,72 milioane de dolari cu trei victorii in grupa;4,42 milioane de dolari cu doua victorii in grupa;4,11 milioane de dolari cu o victorie in grupa.2 e locul ocupat de Simona Halep in clasamentul pentru Turneul Campioanelor, fiind foarte aproape de a obtine calificarea.Doar primele 8 tenismene ca punctaj in anul in curs obtin calificarea la Turneul Campioanelor.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se va disputa Turneul Campioanelor 2019.Editia de anul trecut, la care Simona Halep n-a putut participa din cauza unei accidentari, a fost castigata de ucraineanca Elina Svitolina.I.G.