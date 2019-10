Presa americana are o favorita clara inaintea meciului Simona Halep - Elina Svitolina de la Turneul Campioanelor

Ziare.

Specialistii publicatiei Tennis Magazine au ales-o pe Simona Halep drept viitoare castigatoare a partidei cu Elina Svitolina.Acestia mizeaza pe plusul de incredere pe care Simona il are si pe revenirea in echipa a lui Darren Cahill."Ambele au un stil similar de joc, cu o defensiva de exceptie si o agresivitate controlata de pe linia de fund. Daca Svitolina e deficitare la deplasarea in teren comparativ cu Halep, compenseaza prin determinare. Totusi, presupunand ca piciorul lui Halep nu mai are probleme, ne asteptam sa isi ridice nivelul si sa-i aplice Svitolinei prima infrangere la WTA Finals din 2017 incoace", a notat Tennis Magazine.Partida dintre Simona Halep si Elina Svitolina va avea loc miercuri, de la ora 12:30, in direct pe Ziare.com.In prima etapa, Simona Halep a invins-o pe Bianca Andreescu , iar Elina Svitolina a trecut de Karolina Pliskova In cazul in care o va invinge pe Svitolina, Simona va fi calificata in semifinalele Turneului Campioanelor, daca si Andreescu o invinge pe Pliskova.Scorul intalnirilor precedente dintre Simona si Elina este 4-4.C.S.