Presa americana dezvaluie motivul pentru care Simona Halep a fost nemultumita de Darren Cahill

Potrivit Tennis Magazine , Simona a fost nemultumita de faptul ca Darren i-a transmis sa incerce drop shot-uri in timpul partidei cu Svitolina, motiv pentru care i-a aruncat priviri taioase dupa ce gresea."In timpul unui on court coaching, Darren a incurajat-o sa incerce si drop-shot-urile, iar daca ar fi gresit ar fi fostt vina lui. Cu alte cuvinte, putea da vina pe el pentru greseala.Halep a luat insa acest sfat prea in serios pentru ca, pe finalul setului secund, a incercat doua astfel de lovituri si le-a trimis in fileu, iar apoi s-a uitat spre Cahill", a notat Tennis Magazine.Amintim ca Simona Halep a fost invinsa de Elina Svitolina in grupele de la Turneul Campioanelor cu 7-5, 6-3.Pentru sportiva noastra urmeaza ultimul meci din grupa vineri, cu Karolina Pliskova , de la ora 14:00, in direct pe Ziare.com.Simona trebuie sa castige aceasta partida pentru a se calfica in semifinalele de la Shenzhen.Elina Svitolina este deja calificata in semifinale de pe primul loc.C.S.