Presa din Spania, cuvinte mari despre Simona Halep inainte de Turneul Campioanelor

Ziare.

com

Portalul Punto de Break scrie ca Simona Halep a scris in continuare istorie in tenisul feminin, desi absenta lui Darren Cahill s-a resimtit in acest an."Putem confirma ca schimbarea antrenorului nu a mers cum spera Simona Halep. De fapt, a contat absenta lui Darren Cahill. Dar chiar si asa si fara sa aiba un sezon constant, romanca a continuat sa scrie istorie. A castigat doar un titlu, dar e cel mai important. Campioana la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe Serena Williams in finala, poti cere mai mult de atat?Simona are deja in bagajul sau capacitatea de a gestiona anumite momente, stie cand sa preseze in momentele cheie, dar si cand sa faca o pauza. La Shenzhen vor fi cele mai bune jucatoare din lume, iar Simona are nevoie de dorinta de a castiga si de motivatia de a scoate la lumina focul interior", a scris Punto de Break.Turneul Campioanelor va incepe duminica, iar toate meciurile vor fi transmise in direct de Ziare.com.Amintim ca Simona nu a participat la editia de anul trecut din cauza problemelor medicale.Pe langa Simona, la Turneul Campioanelor mai sunt calificate Ashleigh Barty Naomi Osaka , Petra Kvitova, Bianca Andreescu , Elina Svitolina si Belinda Bencic.C.S.