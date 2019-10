Presa internationala, despre infrangerea suferita miercuri de Simona Halep la Turneul Campioanelor

Ziare.

com

Jurnalistii straini au remarcat ca Halep si Svitolina au oferit un meci fizic, castigat de tenismena din Ucraina gratie unei defensive imbatabile."Campioana in exercitiu Elina Svitolina a invins-o pe Simona Halep si a devenit prima jucatoare calificata in semifinalele Turneului Campioanelor 2019" -"Elina Svitolina a castigat un meci fizic cu Simona Halep si si-a asigurat calificarea in semifinale. Halep a incercat toate loviturile de care dispune, dar pur si simplu n-a reusit sa doboare defensiva Svitolinei" -"Svitolina a dominat-o pe Halep si s-a calificat in semifinale. Ucraineanca s-a impus facil in fata romancei" -"Cu cea de-a 7-a victorie consecutiva la Turneul Campioanelor, campioana en-titre a obtinut biletele pentru semifinale. De o ora si 39 de minute a avut nevoie Svitolina pentru a o invinge pe Simona Halep" -Vezi si: Situatia s-a complicat pentru Simona Halep in Grupa Violet: Nu mai depinde doar de ea pentru calificarea in semifinalele Turneului Campioanelor 7-5, 6-3 a fost scorul intalnirii dintre Elina Svitolina si Simona Halep, din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor.In ultimul meci din grupa, Simona Halep o va intalni vineri pe Karolina Pliskova.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se desfasoara Turneul Campioanelor 2019.I.G.