Presa internationala, dupa infrangerea suferita de Simona Halep in fata Karolinei Pliskova la Turneul Campioanelor

Jurnalistii straini au remarcat intensitatea din setul decisiv, castigat de Pliskova dupa ce Halep a avut un start mai bun si a conduc cu 2-0."Pliskova ajunge din nou in semifinale dupa succesul in fata Simonei Halep. De o ora si 45 de minute a avut nevoie cehoaica pentru a o invinge pe Halep" -"Karolina Pliskova o invinge pe Simona Halep dupa un set trei de infarct. Cu aceasta victorie uriasa, Pliskova obtine pentru a treia oara consecutiv calificarea in semifinalele Turneului Campioanelor" -"Karolina Pliskova si-a asigurat ultimul loc pentru semifinalele Turneului Campioanelor dupa ce-a invins-o dramatic pe Simona Halep" -"Pliskova a fost decisiva in momentele critice ale partidei si a avansat, pentru al treilea sezon la rand, in semifinale la Turneul Campioanelor" -Simona Halep a fost invinsa, vineri, de Karolina Pliskova, in ultimul meci din Grupa Violet, si paraseste, astfel, editia din acest an a Turneului Campioanelor.Reprezentanta noastra a pierdut in trei seturi confruntarea cu jucatoarea din Cehia, scor 0-6, 6-2, 4-6.Gratie acestui succes, Karolina Pliskova a avansat in semifinalele turneului de la Shenzhen, unde o va intalni sambata pe castigatoarea din Grupa Rosie, Ashleigh Barty. In cealalta semifinale se vor infrunta Elina Svitolina si Belinda Bencic.I.G.