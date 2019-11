Prima decizie anuntata de Simona Halep dupa eliminarea de la Turneul Campioanelor

Ziare.

Sportiva noastra a declarat ca nu va face pregatirea fizica dinaintea noului sezon in tara natala a lui Darren Cahill, Australia. Simona se va pregati in Romania, la complexul lui Tiriac, iar in Australia va merge doar dupa Anul Nou."Cu siguranta nu voi face pregatirea in Australia. Este foarte greu pentru mine sa stau acolo atat de mult. Austtralia nu este o optiune", a afirmat Simona la conferinta de presa.Apoi, Simona a afirmat ca este multumita de rezultatele inregistrate de ea in acest an."Am facut o treaba buna chiar daca nu a fost un an foarte bun. Am castigat totusi Wimbledon , ceea ce face ca acest an grozav in cele din urma. Nu sunt dezamagita de mine pentru acest an. Abia il astept pe urmatorul", a adaugat Simona.Amintim ca Simona Halep a fost invinsa in ultimul meci din grupele Turneul Campioanelor de Karolina Pliskova , scor 0-6, 6-2, 4-6.In semifinalele Turneului Campioanelor se vor intalni asadar Karolina Pliskova si Ashleigh Barty , respectiv Belinda Bencic si Elina Svitolina.Pentru Simona Halep acesta a fost ultimul meci disputat in acest an.C.S.