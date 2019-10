Prima reactie a Elinei Svitolina dupa victoria cu Simona Halep de la Turneul Campioanelor

Ziare.

com

Campioana de anul trecut spune ca a fost un meci fizic, dar e fericita ca jucat solid."A fost un meci extrem de fizic, ambele am urmarit multe mingi si au fost schimburi lungi. Am jucat solid si am stat bine in defensiva", a spus Svitolina la interviul oferit pe teren."M-am asteptat la meciuri grele aici, dar am ramas foarte concentrata si sper sa pastrez nivelul asta de joc", a adaugat aceasta.7-5, 6-3 a fost scorul intalnirii dintre Elina Svitolina si Simona Halep, din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor.In ultimul meci din grupa, Simona Halep o va intalni vineri pe Karolina Pliskova.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se desfasoara Turneul Campioanelor 2019.I.G.