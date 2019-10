Prima reactie a Simonei Halep dupa victoria spectaculoasa cu Bianca Andreescu

Ziare.

Castigatoarea de la Wimbledon e mandra de victoria obtinuta in fata Biancai, dar si pentru ca e din nou prezenta la ultimul turneu WTA al anului."E o performanta uimitoare ca sunt din nou prezenta la Turneul Campioanelor. Sunt mandra de mine si de echipa mea", a spus Simona la interviul acordat pe teren."A fost un meci greu! Stiam ca e o jucatoare grozava si ca nu se da batuta. A trebuit sa lupt, pentru ca n-am prea mai jucat de la Wimbledon. Sunt fericita ca am castigat in fata unei tenismene care tocmai s-a impus la US Open si e mai tanara cu 10 ani. Sunt foarte fericita de modul in care am luptat. Nu ma simt prea bine, dar am o zi de odihna pana la urmatorul meci", a continuat aceasta.3-6, 7-6 (6), 6-3 a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Bianca Andreescu.In setul doi, la scorul de 4-5, tenismena de origine romana a avut o minge de meci, salvata insa de reprezentanta noastra.A fost prima intalnire directa intre Simona Halep si Bianca Andreescu.I.G.