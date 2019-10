Primul moment in care Simona Halep a cedat in fata lui Darren Cahill - ce i-a spus australianului

Ziare.

Sportiva noastra l-a chemat pe Darren pe teren in setul secund, spunandu-i ca este complet nemultumita de felul in care joaca."Nu joc asa cum imi doresc sa joc! Nu-i creez probleme, nu o deranjez!", a spus Simona vizibil dezamagita.In replica, Darren a incercat sa o incurajeze si sa-i ridice moralul."Eu cred ca-i provoci multe necazuri, o pui sa alerge mai mult. Ceea ce face diferenta este ca atunci cand ea are un retur decent tu incerci imediat sa o trimiti in coltul opus. Ea alearga, nu forteaza, iar tu faci greseli! Incerci mereu sa ataci, o faci non-stop, iar ea doar se apara. Greselile tale apar cand intri in panica", a raspuns Darren.Totusi, Simona nu a reusit sa revina si a fost invinsa de Elina Svitolina cu 7-5, 6-3. Pentru sportiva noastra urmeaza ultimul meci din grupa, vineri contra Karolinei Pliskova.C.S.