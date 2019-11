Probleme pentru Simona Halep dupa Turneul Campioanelor

Ziare.

com

Fostul lider WTA spune ca are dureri peste tot, insa e fericita ca a putut sa duca la capat cele trei partide."Simt ca nu m-am antrenat mult inaintea acestui turneu, cad in bucati, ma doare peste tot. Dar e normal, am fost accidentata in Asia. Apoi nu am putut juca deloc. Acasa, nu m-am putut misca. Ma bucur ca am putut juca aceste trei meciuri, la nivel inalt", a spus Simona la conferinta de presa de dupa meciul cu Pliskova."Sunt mandra de felul in care am raspuns la munca de saptamana aceasta si cea trecuta. Nu sunt, insa, foarte fericita de rezultatele inregistrate aici. Suprafata de aici nu mi se potriveste deloc", a adaugat aceasta. Simona Halep a fost invinsa in ultimul meci din grupele Turneul Campioanelor de Karolina Pliskova , scor 0-6, 6-2, 4-6.In semifinalele Turneului Campioanelor se vor intalni asadar Karolina Pliskova si Ashleigh Barty, respectiv Belinda Bencic si Elina Svitolina.Pentru Simona Halep acesta a fost ultimul meci disputat in acest an.I.G.