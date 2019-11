Reactia Karolinei Pliskova dupa victoria in fata Simonei Halep de la Turneul Campioanelor

Ziare.

com

Jucatoarea din Cehia a afirmat ca simte ca a avut noroc pe final de meci, dar se bucura ca a luptat din greu."E special mereu cand joc cu Simona, am avut o gramada de meciuri grozave. Stiu ca m-a invins de mai multe ori, dar eram pozitiva. Azi a fost un pic riscant, dar ma bucur ca nu am incetat sa lupt. Am avut putin noroc la final, dar ma bucur pentru asta.Cred ca publicul a fost grozav, va multumesc din suflet. Sper sa vina si la meciul urmator. Cu Barty va fi super greu, va fi o mare provocare, dar nu am nimic de pierdut", a afirmat Pliskova dupa meci.Amintim ca Simona Halep a fost invinsa in ultimul meci din grupele Turneul Campioanelor de Karolina Pliskova , scor 0-6, 6-2, 4-6.In semifinalele Turneului Campioanelor se vor intalni asadar Karolina Pliskova si Ashleigh Barty , respectiv Belinda Bencic si Elina Svitolina.Pentru Simona Halep acesta a fost ultimul meci disputat in acest an.C.S.