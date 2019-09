Reactia Simonei Halep dupa calificarea la Turneul Campioanelor

Ziare.

Sportiva noastra este a treia jucatoare din circuit ce isi asigura prezenta la intrecerea de final de sezon din tenisul feminin."Este o onoare pentru mine sa ma calific la Tuneul Campioanelor din Shenzhen. Este intotdeauna un obiectiv pentru mine sa obtin aceasta calificare si sunt incantata de posibilitatea de a evolua si in acest an. Am mai fost in Shenzhen, asa ca ma bucur ca voi reveni si ca ma voi reintalni cu fanii de acolo", a spus Simona pentru WTA Simona Halep si-a asigurat duminica, dupa victoria din primul tur de la Beijing, calificarea matematica pentru Turneul Campioanelor, turneu care din acest an va avea loc la Shenzhen, tot in China, la finele lunii octombrie.Cu 4962 de puncte in clasamentul WTA Race to Shenzhen, romanca si-a asigurat calificarea la Turneul Campioanelor pentru a sasea oara consecutiv.Turneul Campioanelor 2019 de la Shenzhen va reuni cele mai bune opt jucatoare ale anului si se va desfasura intre 27 octombrie si 3 noiembrie.Castigatoarea intrecerii va incasa cel mai mare premiu din istoria tenisului, 4,75 de milioane de dolari.M.D.