Reactia Simonei Halep dupa cuvintele dure pe care Darren Cahill i le-a adresat

Sportiva noastra a afirmat ca nu este suparata pe Darren dupa ce acesta i-a transmis ca se face de ras pe teren."A fost un mic impact pentru mine, dar sunt sigura ca meritam deoarece nu eram calma. Am schimbat ceva in atitudinea mea. Toata lumea stie ca lucrez la asta. Am fost putin enervata pe mine ca am facut asta si sunt sigura ca l-am enervat si pe el", a spus Simona Halep la conferinta de presa.In setul decisiv, Darren Cahill si-a pierdut calmul si i-a reprosat dur jocul avut."Uita-te la mine! Ai fost facuta de rusine pe teren in ultimele trei game-uri! Nu poti castiga acest meci daca o faci ca in ultimele 15 minute. Ai pierdut energie, joci scurt, faci altceva decat am stabilit mai devreme. Nu e vorba de rezultat, ci de ceea ce trebuie sa faci in continuare! Daca faci ce trebuie, vei castiga!", i-a spus Cahill sportivei noastre.Amintim ca Simona Halep a fost invinsa in ultimul meci din grupele Turneul Campioanelor de Karolina Pliskova , scor 0-6, 6-2, 4-6.In semifinalele Turneului Campioanelor se vor intalni asadar Karolina Pliskova si Ashleigh Barty , respectiv Belinda Bencic si Elina Svitolina.Pentru Simona Halep acesta a fost ultimul meci disputat in acest an.C.S.