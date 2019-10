Reactia Simonei Halep dupa infrangerea cu Elina Svitolina de la Turneul Campioanelor

Ziare.

com

Sportiva noastra a acuzat conditiile de la Shenzhen, spunand ca suprafata de joc este extrem de lenta."Suntem toate obosite dupa un sezon atat de lung. Trebuie sa muncim suplimentar la lovituri si in timpul punctelor pe aceasta suprafata. Dar astea sunt conditiile si nu avem ce sa facem. Nu vreau sa ma plang din aceasta cauza", a spus Simona Halep la conferinta de presa.-revenim si cu alte declaratii-Amintim ca Simona Halep a fost invinsa de Elina Svitolina in grupele de la Turneul Campioanelor cu 7-5, 6-3.Pentru sportiva noastra urmeaza ultimul meci din grupa vineri, cu Karolina Pliskova , la o ora ce nu a fost stabilita momentan.Simona trebuie sa castige aceasta partida pentru a se calfica in semifinalele de la Shenzhen.Elina Svitolina este deja calificata in semifinale de pe primul loc.C.S.